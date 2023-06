’Hobbyverkoper moet slim zijn’

Particulieren worden geadviseerd, c.q. gedwongen zich te registreren als kleine ondernemers zonder btw-verrekening. Nu heeft een ondernemer die alleen verkoopt zonder inkoop het probleem dat het lijkt op het witwassen van zwart geld, ook iets dat de Belastingdienst dan weer gaat onderzoeken.

Er zit voor deze hobbyverkopers niets anders op dan b.v. hun bank die ze voor 5000 euro kopen in de inkoop te zetten en vervolgens als voorraad te houden in de boekhouding. Als ze deze dan een paar jaar later verkopen voor 2000 euro, hebben ze er 3000 euro verlies op gemaakt. Als kleine ondernemer kun je dit verlies weer verrekenen met je salaris en betaal je dus minder belasting.

Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!

Marc Burgers, Kranenburg