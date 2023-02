Premium Het beste van De Telegraaf

’Koningin’ van Libanon niet voor geld te koop

Door RALPH DEKKERS Kopieer naar clipboard

Tel Aviv - Mohammed bin Salman is gewend zijn zin te krijgen. En krijgt de Saoedische kroonprins die niet, dan laat hij gewoon ’s lands elite martelen in een hotel totdat die met miljarden over de brug komen. Of hij gijzelt de premier van Libanon totdat die op televisie een verklaring aflegt.