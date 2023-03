’Kritisch onderzoek zorgpremie nodig’

Natuurlijk zijn de vergrijzing en loonstijgingen hier mede debet aan, maar vergeet niet de toenemende zorgvraag die de immigratie met zich meebrengt en het feit dat steeds meer mensen indirect niet meebetalen omdat zij een zorgtoeslag krijgen. Daarnaast wordt het toch ook eens hoog tijd dat zorgverzekeraars de vergoedingen voor bijvoorbeeld specialisten tegen het licht houden, want die vragen rustig 200 euro voor een telefoongesprek van 4 minuten. Al met al hoog tijd om eens kritisch naar onze zorg en de premiebetaling te kijken, want voor dat we het weten hebben we hier Amerikaanse toestanden en gaan we naar een premie van 400 euro per maand.

Jan Pronk, Beverwijk