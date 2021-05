Het normale is in aantocht. De vaccinatietrein dendert door. De gezondheidscrisis is echter nog niet voorbij. Er is al een discussie gaande in de wetenschap of de derde prik noodzakelijk zou zijn. Ook menen sommigen dat zolang niet een aanzienlijk deel van de mensheid is gevaccineerd, de staten niet moeten stoppen met collectieve coronavaccinatie: een tijdelijk herhaalrecept!