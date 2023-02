Brief 3: ’Kerncentrales voor groene waterstof’

Groene stroom uit een paar kerncentrales is voldoende om alle horizon- en landschapsvervuiling te voorkomen. Een paar kerncentrales zijn voldoende om Nederland koploper te maken met groene waterstof. Alleen de politiek is de oorzaak dat we jaren achter lopen en maar blijven vasthouden aan oplossingen die niet passen in een overbevolkt land.

Jan de Boorder, Hoorn

