’Grapperhaus schiet in eigen voet’

Door het maken van excuses schiet minster Grappenhaus in zijn eigen voet. Vele advocaten de reeks aan eerder uitgedeelde boetes gaan aanvechten. Waarbij het verlies aan inkomsten zal worden doorberekend aan de overheid.

Blijkbaar is dit nog niet doorgedrongen bij Grappenhaus en zijn departement dat wegkomen met een excuus, een vrijbrief zal zijn om de coronawet massaal te negeren. En kan o.a. de horeca de deuren weer wijd open gooien.

Helaas voor de gasten op zijn bruiloft, ze zullen allemaal een veroordeling moeten krijgen, aangezien de gewone burger, ook graag zijn excuses gemaakt zou kunnen hebben, maar het was toch ’wet is wet’? We waren toch zelfs asociaal bezig?

H. Deugd