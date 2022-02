Premium Het beste van De Telegraaf

’Tradities, daar moet je in Engeland niet aan tornen’

Door Joost van Mierlo

Soms krijg je het gevoel dat zelfs voor Engelsen niets meer heilig is. Neem nu cricket. Het is een sport die krom staat vanwege alle tradities. In India mogen ze dan alle mogelijke kleuren dragen, maar in Engeland is witte klederdracht nog standaard, en bij welke sport wordt nog steevast beleefd geluisterd naar de scheidsrechter?