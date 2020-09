’Hup, bouwen die kerncentrales’

In de krant van vrijdag staat dat deze energie het goedkoopste is: 3 cent tegen wel 25 cent uit (duur)zame energie. Gevaarlijk: 80 doden in totaal tegen meer dan 100.000 uit kolen.

En dan het afval. Uiteindelijk na 30 jaar gebruik een zeecontainer vol. En dan het belangrijkste nagenoeg CO2-neutraal. Ik snap de discussie dus niet. Hup, bouwen deze centrales en allemaal aan de elektriciteit. Veilig, goedkoop en schoon.

Niels van de Wetering, Badhoevedorp