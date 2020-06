’Grapperhaus kan Halsema ontslaan’

Grapperhaus meent, dat het de taak van de Amsterdamse gemeente Raad is; dat is staatsrechtelijk onjuist de gemeenteraad kan wel het vertrouwen opzeggen. Halsema kan na deze forse uitglijder, onmogelijk aanblijven als burgemeester van de grootste stad van Nederland. Over twee weken(incubatietijd corona) zal blijken, of er een tweede coronagolf komt! Ik vind het optreden van deze burgemeester ver onder de maat!

Hugo Pronk, Amsterdam