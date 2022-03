’Vakantiehuis snel permanent bewoonbaar maken’

Dat de toenmalige belemmering van permanente bewoning door de tijd heen zou komen te vervallen, lag voor de hand. Maar het tegendeel is op veel plaatsen gebleken. Daar waar verstandige gemeenteraden het bestemmingsplan aanpasten, kwamen er veel grote woningen vrij, maar in andere gemeente zoals in Limburg is men zelfs een heksenjacht op permanente bewoning begonnen. Met als gevolg dat de huizen drastisch aan waarde verloren en het merendeel meestal leeg staat. In de Kamer zijn er meerdere moties aangenomen om die wettelijke beperking van die permanente bewoning weg te nemen, maar er gebeurt niets. Ze zijn in Den Haag kennelijk te druk met het oplossen van de woningnood.

Bert Osendarp, Irechek