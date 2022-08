Uitslag stelling: ’Coronawet echt niet nodig’

Burgemeesters krijgen daarbij ook vergaande bevoegdheden, bijvoorbeeld voor het sluiten van publieke plaatsen.

Een van de tegenstanders van de wet: „Er zijn alleen heftige maatregelen nodig als er weer een smerige coronavariant de kop opsteekt. En dan hebben we al voldoende noodmaatregelen. Nog een extra -vrijheidsbeperkende - wet is echt niet nodig.” Een andere respondent: „Raar dat er speciaal voor corona een wet gemaakt. Wat krijgen we als er weer een nieuwe ziekte opduikt? Een apenpokkenwet of vogelgriepwet?”

Dat het kabinet in het geval van een corona-uitbraak vergaande bevoegdheden krijgt die de grondrechten beperken, vindt ook maar een tiende van de stemmers goed. Een respondent meent: „Mensen die een vaccin hebben ontvangen zouden zich niet aan beperkende maatregelen moeten hoeven te houden.” Een deelnemer voelt zich er niet lekker bij: „Het inperken van grondrechten was tijdelijk even nodig vanwege de noodsituatie. Nu deze zich niet meer voordoet, hoeft er geen wet meer te zijn.”

Daarbij verwachten ook maar weinig stemmers dat regels als een mondkapjesplicht en afstand houden gehandhaafd kunnen worden. Een stemmer bij wie de wet wel welkom is: „Het is juist goed dat er met een wet duidelijke regels komen, waardoor iedereen weet waar hij aan toe is.”

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van maatregelen bij de veiligheidsregio’s. De nieuwe wet wil deze overhevelen naar burgemeesters. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat geen goed idee. Een reactie: „De regie overdragen naar de burgemeester is kansloos. Het virus houdt zich niet aan gemeentegrenzen, zelfs niet aan landsgrenzen.”

De burgemeesters zijn ook kritisch op de wet. Zij willen dat de veiligheidsregio’s beslissen, zoals ook gebeurt bij andere crisissituaties. De meeste stemmers zijn het eens met de burgemeesters. Een respondent schetst: „Je zou dan in verschillende steden een verschillend beleid hebben. Dat is niet te overzien.”

Er is nog meer kritiek: de wet zou gehaast in elkaar te zijn gedraaid, zonder het eerdere beleid te evalueren. Een commentaar: „Te gehaast en bovendien veel te dwingend.” Een andere stemmer verdenkt de beleidsmakers ervan de wet er even in de zomervakantie te willen doorduwen, omdat ’dan toch niemand oplet’.

Slechts een derde van de stemmers gelooft dan ook dat de coronawet door de Tweede Kamer komt. Een respondent meent: „Het was veel beter geweest om de oude noodwet te verlengen, maar dat is weggestemd. Nu krijgen we er een gedrocht van een regeling voor terug.” Of de coronawet ook echt nodig gaat zijn, betwijfelen veruit de meeste respondenten.

Wel denkt een meerderheid dat er komend najaar weer beperkende maatregelen ingevoerd zullen worden. Een stemmer vreest dat het nodig zal zijn: „Als corona weer de kop opsteekt, komen we weer in de problemen. Er is niets aan gedaan om de ic-capaciteit te verbeteren. Eerder is die verslechterd.”