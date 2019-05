’Niet de beste tijd ooit’

Hij kent een jongen uit het Gooi die alles mee heeft, maar toch zwaar depressief is en suïcidaal. Voor hem onbegrijpelijk. De jongen moet waarschijnlijk het allerbelangrijkste ontberen: aandacht en liefde. Wij streven niet het goede na in ons levenspatroon. Je leest elke dag wel in de krant, dat de druk hoog is. Dat mensen steeds minder plezier ervaren. Als je lange tijd te weinig plezier ervaart en de druk hoog is, raak je depressief. De beste tijd ooit? Er heerst geestelijke armoede in deze wereld.

Deliana Lodewijk