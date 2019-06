Klaver kon gewoon gaan voetballen

Thuis bij Ed Nijpels keek niemand op van het etiket ’klimaatpaus’. Voor de voormalige milieuminister was het misschien wel een eretitel, want hij had een opvallend raakvlak met zijn verleden. In 1963 keek de jonge Ed zijn ogen uit, toen hij op tv de uitvaart van paus Johannes XXIII voorbij zag komen. De met mijter opgebaarde pontifex werd onder massale belangstelling over het Sint-Pietersplein gedragen. „Dat wil ik ook wel!”, riep de jonge Nijpels bij het zien van de indrukwekkende beelden. Om de titel klimaatpaus kon zijn familie dan ook best lachen; hij had er immers om gevraagd.