Brief 3 ’Laat het verleden zoals het is’

De gemeente Amsterdam overweegt excuses te maken namens de hoofdstad voor het slavernijverleden. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zegt dat het college van burgemeester en wethouders ’welwillend’ staat tegenover een initiatiefvoorstel hierover van een meerderheid van de gemeenteraad.

Over een aantal jaren kunnen deze partijen die excuses willen aanbieden voor het slavernijverleden aan alle ras-Amsterdammers excuses gaan aanbieden voor wat ze nu verknallen. Laat in hemelsnaam het verleden nou eens een keer zoals het is. Het is geschiedenis en mag niet meer gebeuren, dat is wat tot iedereen moet doordringen.

Beperk je tot het voorkomen van schade in deze tijd en die is er al genoeg.

E Strobos

