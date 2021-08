’Samensmelten GL en PvdA kiezersbedrog’

28 augustus is er een ledenraad van de PvdA, daar gaat mogelijk dit samensmelten afschoten worden. Het is kiezersbedrog, immers 17 maart j.l hebben de burgers hun stem uitgebracht op de voor hen meest passende partij. Samensmelten tot een links motorblokje was destijds niet ter sprake. Wellicht bij nieuwe verkiezingen zou het wel kunnen, maar voor nu is het smelten te laat.

Er moet een formatie worden gesmeed met de uitslag van 17 maart. Lukt of kan dat niet is er altijd nog de escape van een minderheidkabinet en anders nieuwe verkiezingen zodat de burger er zich weer over uit kan spreken.

Marcel Brouwer, Culemborg