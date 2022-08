Ik ging naar Van Rijn optiek in Alkmaar met de vraag of er nog iets te redden viel. Binnen 10 minuten was het weer één bril en waren de neusvleugeltjes ook nog vervangen. Ik was zeer opgelucht en vroeg wat dit kostte. Het antwoord was ’niets, dit is service’. Geweldig dit!

Jacqueline de Waard

