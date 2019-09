Brief 1 ’Tijd voor lagere brandstofaccijns’

Altijd weer verbazend hoeveel en hoe snel de benzineprijs stijgt en hoe traag en hoe weinig ten opzichte van de fluctuaties in de markt.

En die extra accijns die er op gelegd is toen de prijs echt lang wat lager werd en het Rijk kennelijk te weinig binnenhaalde, hoe zit het daar mee? Verlagen misschien, als in ’klets niet over koopkracht, maar doe er wat aan’?

A. Kramer

