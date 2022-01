Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Ook de weerman heeft een gevaarlijk beroep

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Een gecodeerde boodschap aan alle liefhebbers: de scharrelende rookworst is nog niet gesignaleerd. Ik herhaal. De scharrelende rookworst is nog niet gesignaleerd! Zodra de scharrelende rookworst voorbijkomt in een erwtensoepreclame van ’s lands voornaamste worstenmaker, pas dan is het zover.