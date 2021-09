Welke details van door wolven verscheurde dieren laat je zien en welke niet?

Premium Binnenland

Wildlands verbijsterd over fatale afloop eerste kennismaking neushoorns: ’We zijn allemaal in shock’

De verslagenheid in dierenpark Wildlands Emmen is groot nadat neushoornvrouw Elena de kennismaking met haar beoogde liefdespartner met de dood heeft moeten bekopen. Ze belandde in een poel en verdronk.