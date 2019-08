’Let op huismerken’

Uit onderzoek blijkt dat de A-merken van onze levensmiddelen gigantische in prijs zijn gestegen ten opzichte van de huismerken. Voor de A-merken moet de hoofdprijs betaald, terwijl het huismerk vaak net zo goed is. Met een beetje koopbewust gedrag kan iedereen veel besparen. Alle supermarkten hebben wekelijks interessante aanbiedingen. Boodschappen doen bij één bepaalde supermarkt is niet slim en onvoordelig voor je portemonnee.

J. Werkhoven