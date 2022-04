’Angst voor de mening van het volk’

Tegelijkertijd zijn er zeer beperkende amendementen in verweven door o.a. de CU. Het is ook heel spijtig dat er júist over de (internationale) onderwerpen die ten grondslag liggen aan de polarisatie en het fors gekelderde vertrouwen in de overheid, zoals milieu en klimaat, de ongebreidelde instroom van vreemdelingen en het weggeven van ons belastinggeld en onze autonomie aan de EU geen correctief referendum gehouden kan worden.

Vanwege de vergaande randvoorwaarden is de kans dat een correctief referendum überhaupt slaagt ook nog eens heel klein én kan het ook nog tegen het volk worden ingezet. Tja, moeten we daar nu blij van worden? Dat de mening van het Nederlandse volk zeer wordt gevreesd, staat nu in ieder geval als een paal boven water!

Irene Kuijpers,

Lemmer