’Autorijden wordt onbetaalbaar’

Nu gebruiken wij als gezin de auto niet veel, maken gebruik van de fiets en trein voor woon-werkverkeer, maar willen ook graag naar opa en oma en op vakantie met de kinderen. We rijden met een benzine auto nu 16.000 kilometer per jaar en met een heffing van 8 cent komt dat neer op 106 euro per maand terwijl wij nu 50 euro betalen. Nu dus al een verdubbeling kun je nagaan in 2023. En dan hebben we het nog niet eens over die andere gekke maatregelen, de overheid is er allang niet meer voor de burgers. Laten we duimen voor nieuwe verkiezingen.

J. de Bruijn, Amersfoort