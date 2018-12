’Niemand wil vingers branden aan krakers’

Gemeente Amsterdam laat optreden tegen krakers over aan het Openbaar Ministerie. Het OM ziet echter geen huisvredebreuk of gevaar voor de openbare orde en wil pas optreden als er aangiften worden gedaan.

De politie daarentegen heeft afgeraden aangiften te doen omdat er toch niks mee wordt gedaan. De krakers die met veel bruut geweld woningen binnenbreken krijgen ook nog eens een podium in de media om nu ook bij bevolking begrip te kweken voor hun inbraken. Van Aartsen, OM en de politie in Amsterdam hebben ze al in hun zak, nu de rest van Nederland nog. De regering wil er de vingers niet aan branden! Zo worden diegenen die een woning hebben vogelvrij verklaard en die al jaren netjes op de woningwachtlijst staan voor gek verklaard.

Pauline van den Tol - de Weert, Werkendam