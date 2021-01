’In China in de pas blijven lopen’

De man schijnt geheel uit de openbaarheid te zijn verdwenen. Dit hoeft niet vreemd te zijn want wanneer je opstaat tegen de president Xi, of uitspraken doet die niet zo goed vallen is dat je lot. China is een ongelofelijk groot land dat niet op democratische wijze te besturen valt, maar waar een politiek leider zit die ver boven de rest van de wereldleiders uit steekt. Het beleid dat wordt gevoerd zal tot een onvoorstelbare overheersing van wereldeconomieën voeren. Dit blijkt wel uit de internationale wijze van handeldrijven door China. In dat land moiet je, ook al heb je nog zo veel geld, gewoon in de pas blijven lopen, al is het maar voor je eigen veiligheid.

Peter Borst, Beverwijk