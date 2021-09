Snel naar de leverancier, Edwin Groen uit Heerhugowaard. Maandag gebracht, donderdag eind van de middag klaar. Het bleek een slecht contactpunt te zijn. De werkplaats had dit weer hersteld. We kregen de fiets zonder rekening weer mee. Dat is echte service op een vier jaar oude fiets! Wat waren we blij. Dankjewel.

Marion Kaandorp, Alkmaar