’Excuses stellen niks voor’

Het loslaten van de laatste Covid 19 - maatregelen door het kabinet is onverantwoordelijk geweest en heeft grote problemen veroorzaakt, zie de oplopende coronabesmettingen, bij vooral jongeren. Ook op het hoogste ambtelijke niveau zijn functionarissen in gebreke gebleven, zeker als we uitgaan van de toen al te verwachten en nu duidelijk zichtbaar geworden gevolgen van de versoepelingen. Wie neemt de schuld voor al het nieuwe leed nu op zich? Wie?

Harrie de Bekker, Vught