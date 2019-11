’Telefoon uit in de auto’

Geen alcohol als je moet rijden, niet harder rijden dan is toegestaan, je aan de verkeersregels houden en geen telefoon aannemen onder het rijden. In Brabant zijn de afgelopen dagen 730 bestuurders betrapt zijn op het gebruik van de telefoon achter het stuur. Erg dom, want er zijn genoeg hulpmiddelen voor je telefoon. Het beste kun je hem gewoon uitzetten. Hier in de Bollenstreek zijn vrijdagnacht 10 bestuurders bekeurd omdat ze meer alcohol hadden genoten dan toegestaan. Dat zijn er 10 te veel. Telefoon uit en de alcohol laten staan is toch niet zo moeilijk als je moet rijden?

Aad van der Gulik, Lisse