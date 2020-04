’Biomassa niet milieuvriendelijk’

Dat deze grote houtkachels alles behalve milieuvriendelijk deert ze blijkbaar niet in de hoofdstad. Dit alles is namelijk een groenvijandig plan waardoor Nederland een nog grotere CO2-schuld op bouwt. Van klimaatwinst is dus geen sprake, maar het oogt zo leuk voor de bühne. Dit krijg je dus als je dergelijke beslissingen neer legt bij linkse onbenullen in plaats van bij ter zake kundige wetenschappers.

Jan Pronk, Beverwijk