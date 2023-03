Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation ’Wie niet verandert, wordt veranderd’

Kopieer naar clipboard

Het probleem is niet ChatGPT”, stelt Wesselink, ,,het is het onderwijs dat zich niet op tijd heeft vernieuwd. Dat dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen met digitalisering. Dat ze er wel kwamen met een digibord en laptops.” Ⓒ ANP/HH

De roep om een verbod op ChatGPT, de schrijfrobot die brieven, huiswerkopdrachten en werkstukken voor je maakt, is mosterd na de maaltijd, vindt Jan-Willem Wesselink. ,,Nu gaan de hakken in het zand, terwijl de discussie allang gevoerd had kunnen en moeten worden.”