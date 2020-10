’Jeugd van nu heeft het zo slecht nog niet’

Ik heb als 89-jarige de vooroorlogse crisis nog meegemaakt en dat was bittere armoe. De kinderen waarvan de vaders werkloos waren kregen van de steun een paar klompen en een zwarte cape en konden ’s middags een warme maaltijd krijgen in de eetzaal.

Driekwart van de kinderen uit mijn lagere schoolklas ging daar naartoe. Ik zie nog altijd de lange schoolgang voor mij met al die klompen en de zwarte capes. Mijn moeder waste op zondag mijn jurk die ik de volgende dag weer aan moest naar school omdat ik twee jurken had een twee paar schoenen. Eén paar voor in de week en één paar voor de zondag. Kinderen uit grote gezinnen droegen vaak alleen afdragertjes van hun oudere broertjes en zusjes. Ik had het geluk dat ik enig kind was.

Een fiets was iets unieks. Voor mijn eerste fiets heb ik twee jaar gespaard. Als ik nu om me heen kijk zie ik de fietsen vaak op de straat liggen en men heeft er vaak meer dan een. En met een verjaardag weet je vaak niet meer wat je kinderen moet geven want ze hebben alles.

Na bijna 10 jaar crisis kwam de oorlog. Vijf jaar honger en armoe. En vergeet niet de ’spertijd’. Dat betekende elke avond om 8 uur binnen zijn. Als je de straat op ging kon je gepakt worden door de Grune Polizei en dan kwam je meestal niet meer terug. Na de oorlog waren de eerste jaren ook niet best. Er heerst grote woningnood. Als je wilde trouwen kon je eerst 8 jaar bij je ouders inwonen voor je een woning kreeg. Een huis kopen was alleen voor de rijken evenals studeren.

En vrouwen studeerden al helemaal niet. Al je dat wilde moest je eerst werken om je lesgeld te verdienen en in de avonduren studeren. Ik kan zo nog wel een paar bladzijden volschrijven en leeftijdgenoten van mij zul je niet horen klagen zij passen zich aan ondanks dat ze geen eigen huis hebben en slechts een klein pensioen.

H.van Gelderen

Amsterdam Zuidoost