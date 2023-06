Brief 1: ’Coalitie laat Groningers in de steek’

Bekijk ook: Oppositie gaat voor kop Rutte in debat Groningen

Passief stellen ze vragen aan Rutte en tonen geen compassie met Groningers en laten zo hen in de steek. Wat we zien is tenenkrommend, boosmakend. Het beetje vertrouwen verdwijnt nog meer. Deze partijen zijn bang de macht te verliezen. Maar hun eigen gedrag en handelen zorgt ervoor dat ze zichzelf marginaliseren. Grootsheid volgt uit het durven loslaten van de macht. Dat zien de coalitiepartijen niet, en dat wordt hun noodlot.

Rene Valkema, Haren gn

