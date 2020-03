Deurwaarder legt beslag op uitkering

Maar dan legt de deurwaarder ineens beslag op Michaels uitkering. Hier snapt hij werkelijk niets van. Hij houdt zich toch aan de afgesproken betalingsregeling? Ook ziet hij dat de deurwaarder geen rekening houdt met de beslagvrije voet. Een bedrag wat hij moet overhouden om zijn gezin te onderhouden. Michael is perplex en klaagt hierover bij de deurwaarder.

De deurwaarder bekijkt Michaels dossier en laat hem weten dat ze de beslagvrije voet van Michael niet konden berekenen. Hij heeft namelijk nog geen bewijsstukken aangeleverd dat hij kostwinner is. Verder zegt de deurwaarder dat ze het beslag op zijn uitkering kunnen opheffen. Maar op voorwaarde dat de betalingsregeling wordt aangepast naar 250 euro per maand.

250 euro? Michael is het hier absoluut niet mee eens. Zoveel geld kan hij niet missen! Michael zit echt in de knoop en vraagt of wij hem kunnen helpen. Collega Ingrid neemt contact op met de deurwaarder. Ze bespreekt de klacht en vraagt of er een oplossing mogelijk is.

Uit het gesprek met de deurwaarder blijkt dat Michael inderdaad elke maand 40 euro betaalt. Maar dat doet hij soms te laat. Hier is al regelmatig telefonisch en schriftelijk contact over geweest. Door niet op tijd te betalen kan de betalingsregeling ongedaan worden gemaakt.

Ingrid laat Michael weten dat hij een hoop problemen zelf had kunnen voorkomen als hij zich aan de gemaakte afspraken had gehouden. Gelukkig is de deurwaarder bereid om het beslag op de uitkering op te heffen. Op voorwaarde dat Michael zich aan de afspraken houdt. Hij kan de betalingsregeling van 40 euro per maand blijven voortzetten als hij voortaan op tijd betaalt. Ook zal hij nog moeten bewijzen dat hij kostwinner is van zijn gezin.

Michael is erg blij met onze tussenkomst. En hij ziet nu ook de ernst van de zaak in. Hij gaat er dan ook alles aan doen om herhaling te voorkomen. Toepassing van de beslagvrije voet is een belangrijk uitgangspunt. Daar zullen we als ombudsman op blijven hameren. Maar wees als burger ook alert op de gemaakte afspraken. En zorg voor tijdige betaling. Zo voorkom je dat je in grotere financiële problemen terecht komt!

*Gefingeerde naam