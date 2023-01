’Ouders verantwoordelijk voor wangedrag kind’

Ouders weten vaak helemaal niet wat hun kinderen uitspoken of met wie ze omgaan. Kinderen worden vaak enkele maanden na hun geboorte, in de belangrijkste hechtingsfase van hun leven, al op een crèche gedumpt en na de crèche moet de naschoolse opvang het overnemen. En als de ouders dan moe van het werken hun kroost ophalen van de opvang, dan hebben ze vaak geen tijd of zin om zich met de kinderen bezig te houden. Ouders hebben veelal geen idee wat de behoeftes zijn van hun kinderen, laat staan hoe ze moeten opvoeden. Je zal als kind maar in een leeg huis komen en je verhaal niet kwijt kunnen dat je bent gepest, geslagen of getreiterd.

Fenna Koops, Groningen