Brief 3 ’Eerste scheurtje in pensioenstelsel’

Experts willen uitstel van de invoering omdat pensioenfondsen niet op tijd pensioengerechtigden kunnen informeren over alle financiële gevolgen van de mogelijkheid om 10 procent van het pensioenbedrag ineens op te nemen. In navolging van deze deskundigen zullen anderen waarschijnlijk ook een voorbehoud maken bij het nieuwe pensioenstelsel. Wat ook onduidelijk is wie er gaat verdienen aan deze verandering of wordt het gewoon graaien in een pot met 1500 miljard euro? Zo te zien zijn de verzekeringsmaatschappijen zich al aan het warmlopen om bij te springen bij tegenvallende (beurs)resultaten van het nieuwe pensioenstelsel.

G. Pakvis, Monster

