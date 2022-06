’Toch EU-geld naar Polen’

In 2021 heeft het Europese hof van Justitie duidelijk aangegeven dat de tuchtkamer van Polen niet klopt en onwettig is. Dat komt vooral doordat de tuchtkamer rechters uit hun functie kan zetten. Omdat de leden van de tuchtkamer zijn aangewezen door de regering, is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een wezenlijk onderdeel van de rechtstaat, in het geding.

Met het geven van geld laat de EU alle echte rechters en de bevolking die die rechters steunt in de steek. We mogen de leiders in Polen hierin niet in steunen, we halen een nieuwe Poetin in huis.

B. Woltjer