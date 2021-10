Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Leon de Winter Covid-19: vooral een ’oude mensen-ziekte’

Door leon de winter

Op 14 oktober 2016 verscheen een brochure van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ofwel CEPI. Tot deze coalitie behoorden onder anderen de Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum. Het was zinnig om zo’n groep op te richten. Door de groei van de wereldbevolking en massale mobiliteit was het een kwestie van tijd voordat nieuwe infectieziekten tot wereldwijde rampen zouden leiden.