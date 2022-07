’Kroes heeft wat uit te leggen’

Met name omdat Nikkelen Neelie als Eurocommissaris bekend stond als een onverzettelijke vrouw die niets over kant liet gaan en kwistig strooide met forse boetes. Maar ook mevrouw Kroes blijkt kilo's boter op haar hoofd te hebben en lapte de 18-maanden termijn, waar binnen zij geen verantwoordelijk mocht nemen in het bedrijfsleven vrolijk aan haar laars. Ook voor Neelie Kroes geldt blijkbaar dat het prima is dat er regels zijn, maar daar hoeft zij zich niet aan te houden. In dat kader heeft Neelie nog heel wat uit te leggen.

Jan Pronk, Beverwijk