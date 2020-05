’Geen paniek over drukte Hemelvaartsdag’

Recente onderzoeken tonen aan dat besmetting met het coronavirus niet plaatsvindt in de buitenlucht waar het virus vervliegt, maar door langdurige blootstelling in slecht geventileerde binnenruimten waar droge lucht met het virus blijft hangen en/of circuleert via het ventilatiesysteem.

Daarom bleken met name carnaval, kerkdiensten, koorrepetities, cruiseschepen haarden van infectie. Het beleid van Rutte is gestoeld op oude inzichten en is door nieuwe onderzoeken ingehaald. Zijn strategie is niet aangepast aan voor risicogroepen en ondernemers verstandig gedifferentieerd beleid.

Paul Schermers, Apeldoorn