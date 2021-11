Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Waarom wachten we op orders van Rutte om ons gedrag aan te passen?

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Er is verwarring over ’code zwart’. De ic-baas Diederik Gommers voorspelt het zwartste scenario binnen tien dagen zonder ’keiharde’ maatregelen. Demissionair minister Hugo de Jonge houdt liever een slag om de arm met de open deur dat niemand de toekomst kan voorspellen, ook Gommers niet. Burgers klagen opnieuw over verdeeldheid in het crisismanagement. Maar denken we nog zelf na?