’Tegenstrijdigheden bij info RIVM’

Zo zegt men dat mondkapjes geen bescherming bieden behalve bij zorgpersoneel omdat die dichter bij de mensen zijn. Volgens buitenlandse specialisten bieden mondkapjes wel degelijk bescherming als zieke mensen de mondkapjes dragen. Weer een andere Nederlandse specialist zegt dat patiënten die de huisarts bezoeken mondkapjes zouden moeten dragen. Maar omdat je niet weet wie wel of niet ziek is, hebben diverse landen besloten dat iedereen verplicht een mondkapje moet dragen. Er zijn ondertussen zo veel tegenstrijdigheden van het RIVM, ook buiten de mondkapjes om waardoor ik mij serieus af vraag of Nederland niet iedere keer achter de feiten aan loopt? Of zijn specialisten in andere landen dommer dan het RIVM? Ondanks alle goede bedoelingen krijg ik het idee dat het RIVM het soms ook niet meer weet.

Peter de Quaack, Vlissingen