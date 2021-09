Premium Het beste van De Telegraaf

Oplossingen die meerderheid wil sneuvelen in compromisfabriek Het politieke midden negeert al veel te lang de radeloze kiezer

De huidige informateur Johan Remkes stond drie jaar geleden nog aan het hoofd van een commissie die moest onderzoeken of de burgers van dit land zich nog wel vertegenwoordigd voelen in onze democratie. Verontrust concludeerde hij, dat steeds minder mensen dat deden en doen en dat dat niet zonder gevaar is. Het groeiende wantrouwen vandaag op straat en thuis over kabinet en overheid heeft alles te maken met een jarenlange verwaarlozing van burgers en van de zeggenschap die zij over hun bestuur behoren te hebben.