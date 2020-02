Één keer per jaar wordt er voor vrijwilligers door Eemland Reizen een ’verwendag’ aangeboden; niemand weet waar wij heen gaan en we worden van de ochtend tot de avond in de watten gelegd. Dat noemt directeur Jan van Leeuwen een promotiedag voor het bedrijf, maar wij profiteren ook. Geweldig!

Annie van Alphen,

Driemond