’Jinek het scherpst’

Vorige week was ik al te spreken over de eerste uitzending van Jinek. Het enige wat mij eigenlijk opviel was het RTL4 embleempje boven in beeld.

Maandagavond was te zien dat Staatssecretaris Hugo de Jonge blij was dat zijn gesprek met Jinek ten einde was. Jinek legde hem het vuur zo aan de schenen dat hij er een beetje ongemakkelijk van werd, en er een beetje rood van aan begon te lopen. Mij werd in een keer duidelijk wie de volgende CDA-leider moet worden.

Bij de eerste uitzending van Op1 hadden ze eigenlijk direct een paar ervaren kijkcijferkanonnen als presentatoren moeten plaatsen, waarmee ze direct het verschil mee zouden maken. Helaas hebben ze dat nagelaten, het was gisterenavond allemaal veel te lief.

Mario Verhees, Asten