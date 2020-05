’Nepnieuws op social media’

Sommige mensen nemen alles wat ze lezen voor waar aan, maar anderen twijfelen. Social media is een geweldig modern fenomeen waar over alles direct met elkaar contact kan worden opgenomen. En kennelijk is het een soort morele verplichting overal op te reageren, maar de vraag is of dat nodig is. Als er een gezegde van toepassing is bij het gebruik van social media dan is het wel ’spreken is zilver, zwijgen is goud’.

Otto C. Tempelaars, Heemstede