Ambassadeur VS doorzag in 2018 de gevaren van afhankelijkheid van het Russisch gasinfuus

Premium Royals

Prins Harry bespot: ’God mag weten waarom ze hem hebben uitgenodigd!’

De speech die prins Harry maandag ter ere van Nelson Mandela Dag hield, is hem niet in dank afgenomen. Waar de prins zelf sprak over een ’pijnlijke eeuw’, zijn het juist vooral zijn woorden die als pijnlijk worden beschouwd. „God mag weten waarom ze hem hebben uitgenodigd!”