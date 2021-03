’Veel obstakels tussen VVD en D66’

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold geeft bij de komende kabinetsformatie al een schot voor de boeg af door te zeggen dat premier Rutte er rekening mee moet houden dat hij met een 'andere' Sigrid Kaag te maken krijgt dan in de huidige ministerrraad.

Wat betekent, dat de verschillen groot zijn en het nog maar de vraag is of deze partijen halsstarrig op hun standpunt blijven staan. Er zal water bij de wijn moeten - bij beide partijen - want de verkiezingsuitkomst is helder. Beide partijen zijn tot elkaar veroordeeld. Het zal niet meevallen om tot consensus te komen met iemand als Kaag die net zo makkelijk van kleur verandert als een kameleon en je nooit weet of ze het achterste van haar tong laat zien.

Jan Muijs, Tilburg