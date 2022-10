Journalisten kunnen prima nee zeggen tegen AIVD

Premium Columns

Commercie lonkt naar journalistiek

In de tijd dat ik WNL op zondag presenteerde, bleek het vinden van goede tv-gasten een klus. Prominente politici, artiesten en ondernemers wilden niet altijd in de schijnwerpers staan of hadden geen zin op zondagochtend vroeg uit bed te komen. Zo eindigden we regelmatig met gasten die iets te ’verko...