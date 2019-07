’Tijd voor vakmensen in plaats van klimaatbetweters’

„’Snikheet in nieuw huis’ (Tel. 31/7). ‘Deskundigen’ hebben in de loop der jaren maniakale isolatie- en energieplannen bedacht en zichzelf daarmee gepromoveerd tot de betweters van het klimaat. Dat u gekookt en gebraden in uw nieuwe, supergeïsoleerde woning ligt, mag de pret niet drukken. U en niet zij betalen de rekening.

Het is de hoogste tijd om echte deskundigen in te schakelen. Professionele vakmensen die als huis-arts kunnen optreden en niet als duurbetaalde, ideologische papieren tijgers. Mensen die hun jarenlange praktische ervaring en kennis kunnen omzetten in echte kwaliteit en die weten dat ’s winters isoleren in de zomer niet moet veranderen in flamberen.”

Henk Mulder, Zwolle