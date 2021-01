Brief 2 ’Vuurwerk definitief verbieden’

Politieagenten en hulpverleners werden weer als vanouds bedreigd en bekogeld met zwaar vuurwerk, ruiten sneuvelden in alle uithoeken van het land. Desondanks is onze sterke minister Grapperhaus tevreden over de jaarwisseling en spreekt de politie over een ’rustige avond en nacht’.

Dat een groot aantal imbecielen het merendeel van onze bevolking tot grote wanhoop heeft gebracht, auto’s in brand heeft gestoken en weer voor tienduizenden euro’s aan schade heeft toegebracht doet verder niet ter zake.

Het was weer een nacht waarin de minachting voor al het zorgpersoneel en hulpverleners duidelijk kenbaar werd gemaakt, want ’als we maar lol hebben’.

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft terecht het kabinet opgeroepen om over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod. Indien dit inderdaad ooit nog eens mocht gebeuren zal dat wel weer met de nodige beperkingen en/of uitzonderingen gepaard gaan zoals alleen carbidschieten mag, tussen 10.45 uur en 12.45 uur o.i.d.

De werkelijke ellende van het hele vuurwerkgedoe zal wel aan de hoofdjes van die toneelclub aan het Haagse Binnenhof voorbijgaan.

O. Vleeshouwer,

Vegelinsoord

