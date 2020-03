’Beter hard ingrijpen dan aanmodderen’

In Nederland denkt men anders. Kinderopvang is het grote probleem. De zorg komt onder druk met thuiszittend personeel. Volgens mij denkt premier Rutte alleen maar aan de economie. Beter een maandje echte problemen dan maar halfslachtig doormodderen. En dat er geen bijeenkomsten van 100 of meer personen meer mogen zijn, lijkt mij onzin. Bij 20 personen tesamen heb je hetzelfde probleem. Typisch dit kabinet.

Bert de Jong, Ermelo